WM-Titelkampf in Freckenhorst

Boxen: Elina Tissen steigt am 4. Dezember in den Ring / Eintrittskarten behalten Gültigkeit

Freckenhorst

Im Mai holte sich Elina Tissen die Weltmeisterschaft im Federgewicht. Nun steigt die Warendorfer Profiboxerin erneut in den Ring. Am 4. Dezember steht für die 35-Jährige eine freiwillige Titelverteidigung in Freckenhorst an. 500 Zuschauer dürfen bei diesem Spektakel dabei sein.

Von Christian Havelt