Zwei Turniere auf einen Streich

Sie setzen zum Endspurt an, die Reiterinnen und Reiter. Auf der Zielgerade der Hallen-Saison warten am Wochenende Turnier beim RV Beckum und beim RFV Westbevern-Vadrup. Ins Gehege kommen sich die Ausrichter dabei nicht. Da beide Veranstaltungen unterschiedliche Zielgruppen anvisieren, dürfte keine Konkurrenzsituation zwischen den beiden Turnieren bestehen.

Am Wochenende versammeln sich die jungen Reiter und Reiterinnen in Westbevern-Vadrup und Beckum den Hallenturnieren.

Kurz vor dem Ende der Hallensaison kommt der Pferdesport im Kreis Warendorf noch einmal richtig in Schwung. Denn mit dem RV Beckum und dem RFV Gustav Rau Westbevern richten gleich zwei Vereine am 26. und 27. März jeweils Turniere aus.

In Beckum geht es am Samstag ab 8.30 Uhr mit einem Stilspringen der Klasse A* los, dem ab 10.30 Uhr ein zweites A-Springen auf Zwei-Sterne-Niveau folgt. Ab 12 Uhr kommen die Nachwuchsreiter in einem Stilspring-Wettbewerb und anschließend in einem Reiter-Wettbewerb zum Zug. Nach einer A-Dressur um 14 Uhr folgt mit einer Mannschafts-A-Dressur ab 16 Uhr die sicherlich interessanteste Prüfung des Tages.

Der Sonntag beginnt um 8 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse L, der sich ab 10.30 Uhr eine Dressurreiterprüfung der Klasse A anschließt, zu der nicht weniger als 50 Paare genannt sind. Ab 13 Uhr folgen ein Dressurreiter-Wettbewerb und Reiter-Wettbewerb. Fähigkeiten in Dressur und Springen sind gefragt, wenn ab 15.15 Uhr eine Kombinierte Prüfung der Klasse A auf dem Programm steht.

In Westbevern-Vadrup geht es am Samstag bereits um 7.30 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse L los, der sich weitere Dressurprüfungen und Wettbewerbe der Klassen E und A anschließen sowie ein Reiter-Wettbewerb und eine Führzügelklasse für die Allerjüngsten. Spannend wird es ab 16.30 mit einem Stilgeländeritt der Klasse E, der zugleich Wertungsprüfung für die Serie des Pott´s Pokals ist und zu der 49 Paar genannt haben.

Der Sonntag beginnt um 8 Uhr mit mehreren A-Springen. Um 12.15 und 13.15 Uhr kommt der Nachwuchs beim Springreiter-Wettbewerb sowie einem Stilspringen zum Einsatz. Höhepunkt ist der Stilgeländeritt der Klasse A ab 15 Uhr, der für die Teilnehmer aus dem Kreis Warendorf ebenfalls Wertungsprüfung zum Pott´s Pokal ist.

Obwohl die vielen Prüfungen einen engen Zeitplan nach sich ziehen, ist er so gefasst, dass sich die Richter genügend Zeit nehmen können, um bei der Bekanntgabe der Wertungsnoten den jungen Sportlern für deren weitere Entwicklung Ratschläge mit auf den Weg geben zu können. „Das ist wichtig und fördernd“, so die Organisatoren

Meldeschluss für alle Prüfungen in Westbevern ist jeweils am Vorabend um 17 Uhr.