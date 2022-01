Zwischen Zittern und Sensation

Handball: Umfrage unter heimischen Trainern vor der EM in der Slowakei und Ungarn

Die Generalprobe gegen Rekordweltmeister Frankreich ist den deutschen Handballern gelungen. Mit 35:34 bezwang das Team von Trainer Alfred Gislason den Olympiasieger und geht damit mit viel Selbstvertrauen in die Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowkai, die am heutigen Donnerstag startet. Die Westfälischen Nachrichten haben sich bei einigen heimischen Handballexperten umgehört, ob sie überhaupt Lust auf die EM haben, wie sie die deutsche Mannschaft einschätzen und welches der 24 Teams ihr Turnierfavorit ist.