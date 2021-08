2G oder 3G? Streit über Corona-Regeln

Auf dem Staffeltag des FLVW-Kreises Ahaus/Coesfeld diskutierten Vorstand und Vereinsvertreter darüber, wie sich Risiken in der neuen Saison minimieren lassen. Der Kreisvorsitzende nahm auch Zuschauer in die Kritik.

Horst Dastig, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, moderierte den Staffeltag vor der Spielzeit 2021/22 in Legden.

Dem Kreisfußballausschussvorsitzenden Horst Dastig und den Vertretern der Kreisliga-Vereine im Fußballkreis stellte sich am Mittwochabend in Legden jedoch eine zentrale Frage: Wie sollen die Vereine in der Ende August startenden Saison mit dem Thema Corona umgehen?