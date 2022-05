Abstiegskampf pur – nur wenige Teams in Sicherheit

Noch drei Spieltage sind zu absolvieren. Von vier Absteigern aus der Bezirksliga 11 steht einer fest, ein zweiter fast. Aber dann wird es ganz eng. Erwischt es sogar eine Mannschaft, die sich schon in Sicherheit wähnte?

Der VfB Alstätte musste am Sonntag in Epe ganz spät noch den ärgerlichen Ausgleich hinnehmen.

Zu Saisonbeginn, spätestens nach der 0:7-Klatsche beim FC Epe, war klar: Der VfB Alstätte ist ein ganz heißer Abstiegskandidat in der Bezirksliga. Doch die Rot-Weißen gaben eine famose Antwort, starteten eine beeindruckende Aufholjagd und kletterten bis auf Platz sieben. Doch plötzlich muss auch der VfB wieder zittern, obwohl er im Mai mit Unentschieden beim SuS Stadtlohn (2:2) oder zuletzt bei Vorwärts Epe (3:3) achtbare Ergebnisse einfuhr. Doch noch fleißiger punkteten die so genannten Kellerkinder. So ist die Liga wieder ganz dicht zusammengerückt.