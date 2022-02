Abstimmung bis Mittwoch

Die Rückrunde hat begonnen. An Toren und Spannung mangelte es nicht. Jetzt wird abgestimmt.

Das war ein packender Beginn: Der FC Epe gewann das Gipfeltreffen der Bezirksliga in Stadtlohn. In der Landesliga ließ Eintracht Ahaus mit einem Kantersieg und Turbo-Hattrick aufhorchen. In der A-Liga nahm Spitzenreiter ASC Schöppingen gleich Fahrt auf.

Damit wird nun die beliebte Wahl der Amateurfußballer der Woche fortgesetzt. Die erste Auswahl in diesem Jahr ist getroffen. Elf Spieler sind am Sonntag in das Team des Spieltags berufen worden – durch ihre Trainer und die Mitarbeiter der Sportredaktionen.

Die Auswahl dürfte in dieser Woche besonders schwierig sein. Mehrere Spieler ragten mit besonderen Leistungen heraus. Wer setzt sich jetzt bei dieser ersten Wahl in 2022 durch?

Gemeinsam bitten die Lokalsport-Redaktionen von Westfälischen Nachrichten und Münsterland Zeitung ihre Leser zur Wahl, um den Amateurfußballer der Woche zu wählen.

Die Wahl ist online freigeschaltet und läuft bis Mittwochabend (16. Februar) um 23.59 Uhr.

Abgestimmt werden kann hier: https://www.muensterlandzeitung.de/sport-ahaus/erste-wahl-des-amateurfussballers-der-woche-in-diesem-jahr-w1724308-9000441514/