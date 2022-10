Abstimmung bis Mittwoch

Der Sportredaktion lagen am Sonntagabend zahlreiche Vorschläge vor, die Auswahl hätte für ein zweites Team gereicht.

Jetzt darf gewählt werden: Wer ist der „Amateurfußballer der Woche“ nach dem 10. Spieltag? Wer macht in dieser Woche das Rennen, wer liegt in der Gunst der Wähler an der Spitze?

In der vergangenen Woche gewann Timo Brillert vom Landesligisten Eintracht Ahaus die Abstimmung. Wer wird sein Nachfolger?

In einer Gemeinschaftsaktion fragen die Sportredaktionen von Münsterland Zeitung und Westfälischen Nachrichten Woche für Woche nach dem „Amateurfußballer der Woche“.

Jetzt kann wieder abgestimmt werden. Bis Mittwochabend (19. Oktober) kurz vor Mitternacht ist die Wahl freigeschaltet.

Hier geht es direkt zum Voting: https://www.muensterlandzeitung.de/sport-ahaus/wer-ist-der-amateurfussballer-der-woche-nach-dem-10-spieltag-w1802071-9000629577/