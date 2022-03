Abstimmung bis Mittwochabend

Kuriose und torreiche Spiele haben die Amateurfußballer am 19. Spieltag erlebt. Wir haben wie immer die Elf des Tages zusammengestellt, aus der Sie ab jetzt Ihren Favoriten wählen können.

Eins steht schon vor der aktuellen Abstimmung von Münsterland Zeitung und Westfälischen Nachrichten fest: Diesmal wird der Sieger nicht wie so oft in den Wochen zuvor von einem Verein aus Epe kommen. So buhlen die anderen Teams um die Nachfolge von Felix Wobbe (FC Epe).

