Abwehrrecke verstärkt FC Oeding

Der FC Oeding bleibt seiner Ausrichtung treu und agiert auch in der Saison 2023/24 mit zwei spielenden Trainern. Wie berichtet wird sich Jeroen van der Veen nach der laufenden Spielzeit verabschieden, Guido Rave aus dem jetzigen Trainerteam trägt dann die Hauptverantwortung. Ein namhafter Spieler kommt nun als Co dazu. Und der heißt Patrick Janert (31), trägt aktuell beim Landesligisten Viktoria Heiden die Kapitänsbinde und blickt schon auf über 50 Westfalenliga-Einsätze für die Heidener zurück. Der 31-jährige Abwehrrecke spielte auch schon für Adler Weseke (Co-Trainer von Mike Börsting) und Westfalia Gemen, bringt also jede Menge Erfahrung in den Kader des Oedinger A-Ligisten ein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert