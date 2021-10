Acht Tore unter Flutlicht

Es ging hin und her im vorgezogenen Spiel zwischen dem TuS Wüllen und der DJK Coesfeld am Donnerstagabend. Am Ende behielten die Gäste um Goalgetter Marius Borgert die Oberhand.

Seinen Negativlauf in der Bezirksliga 11 konnte der TuS Wüllen auch im Duell mit der DJK Coesfeld nicht stoppen. Die Gäste nutzten die Anfälligkeit in der Wüllener Defensive und setzten sich am Ende mit 5:3 durch. Für den TuS bedeutete das die vierte Niederlage am Stück.