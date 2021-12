Advent, Advent, der Rasen brennt

Solch eine Konstellation bringt keine Vorteile, nur Gefahren. Nämlich dann, wenn die Fans schon vor dem Anpfiff nur noch über die Höhe des Sieges diskutieren. Das galt es am Sonntag gegen das Schlusslicht Adler Weseke unbedingt auszublenden.

Jan Beverborg eröffnete den Torreigen in den Bülten schon nach neun Minuten. Im Duell gegen das Tabellenschlusslicht aus Weseke präsentierten sich die Blau-Weißen in prächtiger Tor- und Spiellaune.

Und weil dies den Fußballern des FC Epe hervorragend gelang, weil sie sich dann Schritt für Schritt in einen regelrechten Rausch spielten und den Rasen förmlich zum Brennen brachten, gab es nach 90 Minuten tatsächlich Grund für reichlich Diskussionsstoff. Denn in den Bülten hatte es beim 8:0 (4:0) am zweiten Advent mächtig eingeschlagen.