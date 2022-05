Amateurfußballer der Woche wählen

Zuletzt haben sich die Youngster in den Vordergrund gespielt: Mit Finn Papo (SC Südlohn) und Miguel Berthues (SuS Stadtlohn) haben an den vergangenen Spieltagen zwei Akteure durchgesetzt, die eigentlich noch in der A-Jugend spielen.

In dieser Woche sind die Kicker, die bei der Abstimmung von Münsterland Zeitung und Westfälischen Nachrichten zur Wahl stehen, ein wenig älter. Vertreten sind dabei sowohl Spieler aus dem Oberligateam der SpVgg Vreden, von Landesligist Eintracht Ahaus als auch aus der Bezirks- und Kreisliga A. Das Spektrum ist also breit gefächert.

Sie haben ab sofort und noch bis Mittwoch (4. Mai) um kurz vor Mitternacht die Chance, für Ihren Favoriten abzustimmen. Hier geht es zur Abstimmung: https://www.muensterlandzeitung.de/sport-ahaus/waehlen-sie-jetzt-den-amateurfussballer-des-25-spieltags-w1750528-9000505205/