„Applaus verdient“: Noah Kuchinke gewinnt Abstimmung klar

Der erste „Amateurfußballer der Woche“ kommt vom ASC Schöppingen. In unserer Abstimmung setzte sich der junge Flügelflitzer Noah Kuchinke sehr deutlich vor der Konkurrenz durch.

Wenn der Gegenspieler schon zur Halbzeit ausgewechselt wird, dann könnte das für eine richtig gute Leistung sprechen. So geschehen am vergangenen Sonntag, als Noah Kuchinke mit Aufsteiger ASC Schöppingen beim 3:0-Erfolg über die Sportfreunde Merfeld einen idealen Start in die Bezirksliga-Saison feierte.