ASC beißt sich zurück ins Spiel

Epe

Mit einem satten 10:1 für den SC Reken gegen den VfB Alstätte war der achte Spieltag in der Bezirksliga 11 am Mittwoch bereits eröffnet worden. Mit vier weiteren Toren, allerdings ohne einen Sieger, ging es am Samstagnachmittag in der zweiten von insgesamt acht Partien weiter. Denn das Match zwischen Vorwärts Epe und dem ASC Schöppingen endete 2:2 (2:1) unentschieden.

Von Nils Reschke