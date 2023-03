ASC märchenhaft gut: Sieben auf einen Streich

Schöppingen

Wild, wilder, ASC Schöppingen. Zum zweiten Mal schon in diesem Kalenderjahr haben die Vechtestädter auf eine Pleite in der Fremde prompt die passende Antwort gefunden und in der Bezirksliga 11 ihre anschließendes Heimspiel gewonnen. Dieses Mal allerdings mit einem 7:2 (4:0) gegen den immerhin Tabellenfünften RSV Borken in spektakulärer Manier.

Nils Reschke