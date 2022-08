ASC souverän - SpVgg Vreden zitterte

0:0 hieß es in Buldern nach 90 Minuten. Wer meint, SpVgg-Trainer Engin Yavuzaslan hätte seiner Mannschaft deswegen Vorwürfe gemacht, irrt. „Die Einstellung stimmte“, erklärte der Coach, „das ist Pokal.“ Und er zollte dem Außenseiter allen Respekt. „Riesenkompliment. Die haben ihre Bude so zugetackert. Die haben mit allem verteidigt, koste es, was es wolle. Und wie das dann so ist, wächst eine Mannschaft über sich hinaus.“ Dabei hatten die Vredener „gefühlt 100 Prozent Ballbesitz“, so Yavuzaslan. Aber je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher wurde, dass es für Vreden nicht zum Tor reichen sollte. „Wir hätten noch einmal 90 Minuten spielen können“, meinte Yavuzaslan, „es wäre nichts passiert.“ Also musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Vorjahresfinalist Vreden hatte das Glück, dass der eine Fehlschuss von Maximilian Hinkelmann nicht ins Gewicht fiel. So rettete sich der Oberligist mit 5:4 ins Achtelfinale am 6. Oktober.

