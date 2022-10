ASC überrennt den VfB und siegt 6:1

Alstätte/Schöppingen

Das 1:1 gegen Vorwärts Epe am Donnerstagabend hatte Lust auf mehr gemacht. Insbesondere, weil die Alstätter zuvor ja beim SC Reken mit 1:10 deftig unter die Räder gekommen waren. Etwas Ähnliches wiederholte sich allerdings stattdessen jetzt am Sonntag im Stadion am Bahnhof.

Von Nils Reschke und