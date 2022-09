Auch Stadtradeln hält fit

Gronau

Mein Trainer hätte mich in den vergangenen Wochen gerne öfter in der Villa Fit gesehen. Doch gerade in der wärmeren Jahreszeit zieht es mich eher auf das Rad als in einen Sportkurs oder an die Geräte. Was aber nicht heißt, dass ich das Training vernachlässigt habe. Schließlich lautete die Vorgabe am 1. Februar: 20 Kilo in 20 Wochen.

Von Stefan Hoof