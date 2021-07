Auf- und Abstiegsregelung ist noch ungeklärt

Die Fußballer haben die Weichen gestellt und sich in einer Videokonferenz eingestimmt. Zwar ist die Auf- und Abstiegsregelung im Kreis noch nicht festgezurrt, dafür aber die zahlenmäßige Zusammensetzung der Ligen. Danach wendet der Fußball-Kreis in der A- und C-Liga einen 14er-Schlüssel an. Im Rahmen der Kreiskonferenz wurde zudem der Kreispokal ausgelost.

Die Vorfreude aller Vereine auf den Startschuss in die neue Spielzeit ist groß. Denn genau in einem Monat ist es so weit: Am 29. August gehen die heimischen Kreisligisten wieder auf Tore- und Punktejagd. Damit das auch ohne Ungereimtheiten geschehen kann, wurden im Rahmen des digitalen Staffeltags des Fußballkreises Beckum viele technische und organisatorische Details geklärt. Einzig: Die Auf- und Abstiegsregelungen sind noch nicht bekannt.

„Sobald wir mehr wissen, teilen wir euch das sofort mit“, erklärte Lukas Wickenkamp als Vorsitzender des Kreisfußballausschusses den rund 30 Konferenzteilnehmern. Was dagegen bereits feststeht: In den Kreisligen A und C treten jeweils 14 Teams im 14er-Schlüssel gegeneinander an. In der Spielklasse B werden 15 Mannschaften im 16er-Schlüssel ins Rennen geschickt. Als neuer Verein ist zudem der SV Eintracht Dolberg nun mit an Bord. „Schön, dass wir euch in unseren Reihen begrüßen dürfen“, bemerkte Sascha Bork. Der SVE werde in der Kreisliga C auflaufen und als 9er-Truppe im „Norweger-Modell“ antreten. „Das bedeutet, dass die Spielfeld- und Torgröße sowie alles andere gleich bleibt. Dafür stehen anstatt 22 Akteure nur 18 auf dem Feld“, so der Staffelleiter für die Kreisligen A und B weiter. Von der Bildfläche verschwunden ist dagegen die Spielvereinigung Dolberg (wir berichteten). gegen die zurzeit aufgrund finanzieller Verbindlichkeiten ein Verbandsausschussverfahren läuft.

16 Mannschaften starten in der Frauen-Kreisliga

Besser waren die Neuigkeiten aus der Frauen-Kreisliga. Dort werden in der neuen Spielzeit 16 Mannschaften im 16er-Schlüssel gegen den Ball treten. „Das wird eine starke Gruppe“, meinte Wiethaup, der sich über die Rückkehr von Fortuna Walstedde – die Spielgemeinschaft mit Heessen wurde aufgelöst – und das Aufstellen einer zweiten Damentruppe bei Rot Weiß Ahlen freut.

Zu Diskussionen kam es währenddessen beim Thema „Passfotos im DFBnet“. „Es gibt immer noch Spieler, von denen kein Bild hochgeladen wurde“, schüttelte Wickenkamp angesichts des leidigen Problems nur noch mit dem Kopf. Wiethaup ergänzte, dass das eigentlich schon seit eineinhalb Jahren hätte erledigt werden sollen. „Es handelt sich um ein Dokument, das unsere Schiedsrichter überprüfen müssen. Wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, muss die bittere Pille schlucken und das Ordnungsgeld bezahlen“, betonte der Kreisvorsitzende. „Wir geben da keine Karenzzeit mehr. Ab dem ersten Spieltag wird das rigoros sanktioniert – und das Woche für Woche.“ Nur kürzlich, in Testspielen verhängte Strafen für neue Spieler ohne Bild würden noch einmal überprüft. Gute Kunde hatte Hendrik Rottkord, kommissarischer Leiter des Kreisschiedsrichterausschusses, im Gepäck: „Wir haben vier neue Unparteiische. Damit sind wir nun 71 aktive Schiedsrichter.“

Wichtige Termine und Pokalauslosung

Auf einige Termine machte Wiethaup während des digitalen Staffeltags aufmerksam. Für März 2022 ist der Kreistag geplant. Die neue Saison startet – wie bereits erwähnt – am 29. August 2021. Die Rückrunde beginnt am 6. März 2022.

Die erste Runde des Kreispokals ist für den 22. August terminiert. Als „besonderes Bonbon“, so Pokalspielleiter Sascha Bork, erhalten alle Teams, die vor dem Abbruch des Wettbewerbs im Vorjahr das Viertelfinale erreicht hatten, ein Freilos. Darüber dürfen sich die SpVg Beckum, Westfalia Vorhelm, SC Roland, SuS Ennigerloh, Fortuna Walstedde, Germania Lette, Westfalen Liesborn und der SV Neubeckum freuen. „Losfee“ Hendrik Rottkord bescherte zudem Germania Stromberg und Baris Spor Oelde ein kampfloses Einziehen in die zweite Runde.

Die 1. Runde im Überblick: RW Vellern – SuS Enniger, SV Eintracht Dolberg – Aramäer Ahlen, TuS Wadersloh – BW Sünninghausen, BSG Eternit – Ahlener SG, Vorwärts Ahlen – ASK Ahlen, FSG Ahlen – SpVg Oelde. Die zweite Pokalrunde ist für den 2. September, die dritte für den 30. September geplant.