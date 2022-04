Beeke übernimmt in Billerbeck

Aktuell spielt Mario Beeke noch für die Reserve des SuS Stadtlohn in der Kreisliga A. In welcher Spielklasse er ab Sommer aktiv ist, steht noch nicht fest. Jedenfalls übernimmt er wieder ein Traineramt.

Derzeit misst sich die erste Mannschaft des SuS Stadtlohn noch in der Bezirksliga mit dem VfL Billerbeck. Die Billerbecker sind als Tabellenvorletzter allerdings akut abstiegsgefährdet. Doch selbst, wenn es im Sommer in die A-Liga runtergeht, begrüßt der VfL mit Mario Beeke einen neuen Trainer.

Die Billerbecker hatten sich Anfang Februar von ihrem Coach Thorsten Heinrich getrennt. Seither leiten die Co-Trainer Philipp Daldrup und Steffen Schudy als Interimsduo die Geschicke des Teams.

Ein Lebenszeichen sendete die Mannschaft zuletzt am Wochenende dem Auswärtssieg bei Vorwärts Epe (2:1). Ab Sommer übernimmt dann der 35-jährige Mario Beeke.

Bislang sieben Spiele für den SuS

​Als Freundschaftsdienst gegenüber Trainer Martin Arends hatte sich Beeke in der Winterpause dem SuS Stadtlohn II angeschlossen und in der Rückserie bislang sieben Partien in der SuS-Defensive bestritten. Das Engagement war von vornherein nur für eine Halbserie geplant.

Nun tritt der Gescheraner seine nächste Station als Chefcoach an. Nach ersten Erfahrungen als spielender Co-Trainer neben Zoui Allali beim SV Gescher stand Beeke bereits bei Adler Weseke (2016 bis 2018) und SW Holtwick (2018 bis 2021) in der Verantwortung. Das Engagement als Co-Trainer von Yannick Gieseler bei Westfalenligist GW Nottuln endete in der laufenden Saison nach wenigen Wochen.