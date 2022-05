Bewährtes Programm ohne Einschränkungen

Der SuS Stadtlohn lädt zum Citylauf am 13. Mai ein.

In diesem Jahr wieder mit bewährtem Programm und ohne Pandemie-Einschränkungen freut sich das Orga-Team vom SuS Stadtlohn auf den ersten Start am 13. Mai (Fr.). Die Voranmeldefrist endet am 6. Mai.

Der Citylauf, organisiert durch die Lauf- und Triathlon-Abteilung des SuS Stadtlohn, geht in die 18. Auflage. Die 2019 neu konzipierte Strecke unter Einbeziehung der Innenstadt mit Umrundung der St. Otger Kirche bleibt ebenso bestehen wie der Start- und Zielbereich an der Stadthalle.

Los geht es wie gewohnt ab 16.45 Uhr mit dem Bambinilauf über 400 Meter (kein Mindestalter), gefolgt vom Schülerlauf (1.250 Meter, Start 17.15 Uhr, Jahrgang 2009-2016). Der Citylauf über 10.000 Meter startet um 18.15 Uhr, zum zweiten Mal auch inklusive der Familienstaffeln, gefolgt von den 5.000 Meter-Läufen (Jedermann-, Firmen- und Teamlauf) mit Start um 19.30 Uhr.

Die Zeitmessung erfolgt wie in den letzten Jahren über ein Transponder-System, das in der Startnummer integriert ist (außer Bambinilauf).

Neben Urkunden für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer (Online-Druck) winken Geldpreise für die drei Erstplatzierten der Gesamtwertung bei den Männern und Frauen über die fünf und zehn Kilometer sowie Sachpreise für die Team- und Firmenläufe und Familienstaffel.

Anmeldungen sind ausschließlich online über die Citylauf-Homepage im Internet möglich. Meldeschluss für den Citylauf ist der 6. Mai.

Nachmeldungen werden am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start entgegengenommne (Startgebühr zuzüglich Nachmeldegebühr 2 Euro).