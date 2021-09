Bloß kein zweiter „Off Day“

Dem VfB Alstätte gelang kein Sieg. Auch der FC Epe schaffte den Dreier zum Saisonstart nicht. Beide Teams warten nach ihren Nullnummern ebenso noch auf ihren ersten Treffer in der Bezirksliga. Der wiederum glückte zwar den Grün-Weißen. Allerdings droht die Stimmung bei Vorwärts Epe zu kippen. Denn nach dem 1:4 beim TuS Wüllen werden die Aufgaben am Wolbertshof nicht unbedingt leichter.

Dieser Auftakt ging mal gründlich in die Hose. Ein 1:4 beim TuS Wüllen, die erste Gelb-Rote Karte der Saison und Gerüchte rund um den Kader. Im WN-Interview nimmt Spielertrainer Marco Aydin vor der Partie am Sonntag (5. September) um 15 Uhr am Wolbertshof gegen den SV Heek Stellung.