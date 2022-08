Chris Harmeling: Vom Keeper zum Knipser

Zur neuen Saison tauchte Chris Harmeling plötzlich im Kader des FC Oeding in der A-Liga auf. Am Sonntag schoss er seine Mannschaft dann direkt zum Sieg. Und das als gelernter Torwart.

Chris Harmeling (r.), hier noch im Trikot des FC Oeding II in der Kreisliga D, hat sich nun auch in der ersten Mannschaft zum Goalgetter entwickelt.

Ein Blick zurück: Vor vier Jahren trat Chris Harmeling als Fußballer kürzer. „Wir haben gebaut, daher hatte ich natürlich nur noch wenig Zeit“, erklärt der Oedinger. Zur Saison 2021/22 schloss er sich dann der zweiten Mannschaft des FC an, um sich in den Untiefen der Kreisliga D aus Spaß an der Sache fitzuhalten. In diesem Sommer kam dann ein überraschender Anruf.