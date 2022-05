Das Wahllokal ist geöffnet

Kandidaten von Oberliga bis Kreisliga A haben wieder den Weg in unsere Elf des Spieltags gefunden.

Einen der aufgestellten Akteure können Sie ab sofort zum Amateurfußballer der Woche wählen.

In der Abstimmung suchen Münsterland Zeitung und Westfälische Nachrichten in dieser Woche den Nachfolger von Leon Kockentiedt (SuS Legden), der sich in der Vorwoche behauptet hat.

Die Wahl ist freigeschaltet und endet am Mittwochabend (11. Mai) um kurz vor Mitternacht.

Hier geht es direkt zur Abstimmung: https://www.muensterlandzeitung.de/sport-ahaus/waehlen-sie-jetzt-den-amateurfussballer-des-26-spieltags-w1752777-9000511191/