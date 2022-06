Demirbas verlässt Eintracht Ahaus

Zuletzt kam er nicht mehr wirklich zum Zug. Als dritter Keeper im Landesliga-Kader der Ahauser Eintracht hat der 29-Jährige nun seinen Abschied verkündet. Ihn zieht‘s in die Kreisliga.

Als Eintracht Ahaus II noch in der Kreisliga B spielte, hatte Hilmi Demirbas (29) großen Anteil am Aufstieg in die A-Liga. „Hilmi hat uns damals einen großen Dienst erwiesen, weil wir keinen echten Torwart hatten und er sich bereit erklärt hat, den Posten zu übernehmen“, erinnert sich Frank Wegener, heute Landesliga-Coach der Eintracht.

Nun kann er aber auch nachvollziehen, dass der Keeper noch mal eine neue Herausforderung sucht. Und zwar beim SV Adler Weseke, der gerade aus der Bezirksliga abgestiegen ist. In Weseke übernehmen die Ahauser Osman Semer als Chef- und Saffet Semer als Co-Trainer das Kommando.

Die Eintracht müsse wegen des Abgangs aber keinen neuen Torhüter verpflichten, so Wegener. Mit Nico Schemmick und Jonas Averesch bei der Ersten sowie Neuzugang Michel Clemens (Legden), der an den Landesliga-Kader herangeführt werden soll, Tom Kockentiedt und Julian Knipp bei der Reserve sei der Verein gut aufgestellt.