„Der beste Stürmer der Liga“

Die vielen Tore sprechen für sich. Und die erzielt er wie kein anderer Jahr für Jahr für die Reserve des FC Epe. Die Rede ist vom Goalgetter der Blau-Weißen, Amandip Singh. Seit dem Aufstieg in die A-Liga in der Saison 2018/2019 zählt der 25-jährige Jahr für Jahr zu den Top-Torjägern der Kreisliga A Ahaus.

Fußball: Kreisliga A: Amandip Singh trifft für FC Epe II am Fließband

Perfekte Ballführung auch in einer schwierigen Situation: Mit 17 Treffern führt Amandip Singh von der Reserve des FC Epe zurzeit die Torjägerliste der Kreisliga A an.

„Es läuft“, lacht Amandip Singh, der in der Reserve einen Stammplatz sicher hat. Wen wundert es, hat er immerhin schon mit 17 der insgesamt 34 erzielten Treffer der FC Reserve an den ersten 14 Spieltagen zum guten Abschneiden beigetragen. Damit führt er die Torjäger-Liste dieser Liga an, gemeinsam mit Bugra Günes (Union Wessum, 17 Tore) und vor den Verfolgern Chris Harmeling (FC Oeding, 15 Tore) und Frank Rose (SuS Legden, 13 Tore).