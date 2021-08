Derbys und ein Topspiel in Epe

Kreis

Einige Mannschaften haben die zweite Runde schon erreicht. 22 weitere wollen folgen. Am Samstag, Sonntag und am Dienstag steht der Kreispokalwettbewerb im Blickpunkt. Das Topspiel „steigt“ am Wolbertshof – schon am Samstag.

Von Stefan Hoofund