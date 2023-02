In der Bezirksliga 11 begann die Rückrunde mit einem Paukenschlag: beide Titelanwärter patzten. Davon profitiert auch Vorwärts Epe und rückt bis auf vier Punkte an die Spitze heran.

So unterlag Spitzenreiter SC Reken dem VfL Ramsdorf 0:2 und verlor der SuS Stadtlohn in Vreden. Die Eperaner aber siegten in Coesfeld. Aufsteiger ASC Schöppingen erwischte es heftig in Merfeld.