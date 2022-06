Die Torschützenkönige der Saison 2021/22

Auf satte 55 Treffer hat es der beste Goalgetter im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld in der abgelaufenen Saison gebracht. Wir zeigen die erfolgreichsten Schützen der Serie 2021/22.

Ein echtes Ausrufezeichen hat in der abgelaufenen Spielzeit Lennart Varwick von Eintracht Ahaus gesetzt, der sich mit 29 Treffern Torschützenkönig in der Landesliga 4 nennen darf. Wer die Top 3 in allen Ligen mit Beteiligung aus dem Altkrreis Ahaus sind, haben wir hier zusammengetragen. Ausgenommen die Oberliga Westfalen, die nach der Hinrunde zweigeteilt worden ist.