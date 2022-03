Doppelpacker auf Platz eins

Bezirksliga-Spitzenreiter FC Epe und der Tabellendritte Vorwärts Epe mischen kräftig mit im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga. Das schlägt sich in den Zuschauerzahlen nieder (1300 Fans verfolgten am Sonntag das Eper Derby am Wolbertshof), das äußert sich auch in den Abstimmungen der von Münsterland Zeitung und Westfälischen Nachrichten durchgeführten Wahl.

