Drei unten, drei oben: Jede Stimme zählt

Vreden, Sportplatz des FC an der Ottensteiner Straße, fünfter Spieltag in der A-Liga. Die 32. Spielminute ist angebrochen. Es gibt einen Freistoß für die Gäste. Ein Fall für Lukas Sendfeld. Aus halblinker Position, etwa zwei Meter vor der Strafraumgrenze, ruht der Ball. Ottensteins Nummer 14 läuft an, nimmt Maß, versucht es direkt. Millimetergenau schießt er die Lederkugel in den oberen Torwinkel. Vredens Keeper Niklas Lukas reagiert nicht, hat nicht den Hauch einer Chance. Das ist der Führungstreffer zum 2:1 für den FCO.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie