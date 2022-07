Der Favorit setzte sich am Ende der Turnierwoche auf die Krone auf: Eintracht Ahaus ist Stadtmeister 2022. Im Endspiel kam im zweiten Durchgang noch einmal Spannung auf.

Vier Teams waren am Freitagabend zu den Halbfinals an der Wüllener Friedmate angetreten. Am Ende jubelte das Landesliga-Team der Eintracht, allerdings gespickt mit Akteuren der zweiten Mannschaft.