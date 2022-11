Eintracht bindet Trainergespann für 2023/24

Durch zuletzt zwei Siege in Serie hat sich Eintracht Ahaus auf den vierten Platz in der Landesliga vorgeschoben. Sportlich läuft es also wieder ordentlich. Nach dem 14. Spieltag hat der Vereinsvorsitzende Cihan Dogan nun verkündet, dass die Eintracht auch in der kommenden Spielzeit auf ihr bisheriges Trainerduo setzt.

