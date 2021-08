Entscheidung aus elf Metern

An Überraschungen mangelte es in der ersten Runde im Kreispokal nicht. Mehrfach ging es auch ins Elfmeterschießen.

Hauchdünn verlor der SV Eggerode seine Partie gegen A-Ligist GW Lünten. Ein Treffer in der 15. Min. genügte der neuen Mannschaft von Trainer Dirk Bültbrun zum Sieg gegen den SVE, der in den Testspielen zuvor durchaus Torgefahr gezeigt hatte.

Etwas überraschend ist auch die zweite Schöppinger Mannschaft aus dem Pokal ausgeschieden. Der ASC, der in diesem Wettbewerb in den letzten Jahren mit Final- und Halbfinaleinzug einige Erfolge erzielt hatte, verpasste in Darup (Kreisliga A2) das Weiterkommen.

Dabei stand die Mannschaft von Trainer Rafael Figueiredo schon fast in der zweiten Runde. Sven Leuermann (12.) und der Spielertrainer selbst (15.) hatten mit einem frühen Doppelschlag für eine 2:0-Führung gesorgt. Fast mit dem Pausenpfiff verkürzten die Gastgeber auf 1:2, drei Minuten vor dem Abpfiff glichen sie aus. Das hatte Folgen, denn im Elfmeterschießen bewiesen die Daruper Nervenstärke und verwandelten fünf Mal. Für den ASC hingegen trafen nur Benedikt Naber, Leandro Gouveia und Lucas Küper.

Ebenfalls ins Elfmeterschießen musste Fortuna Gronau beim C-Ligisten Germania Asbeck. In der regulären Spielzeit waren keine Treffer gefallen. Ein Achtungserfolg für die zwei Ligen tiefer spielenden Gastgeber, kein Ruhmesblatt für die Blau-Schwarzen. Aber vom Punkt aus verhinderten die Gronauer das Ausscheiden. Dazu genügten drei verwandelte Elfmeter durch Dominik Kalitzki, Marcel Bösel und Andreas Struwe.

In den weiteren Partien der ersten Pokalrunde gab es einige interessante Ergebnisse. 6:0 setzte sich der als Titelanwärter gehandelte A-Ligist FC Oeding gegen Adler Buldern durch. Drei Treffer markierte Guido Vierhaus.

Der SV Heek scheiterte 2:3 im Vergleich zweier Bezirksligisten in Lüdinghausen. B-Ligist TG Almsick setzte sich nach Elfmeterschießen 7:5 gegen den A-Ligisten SF Ammeloe durch. Der ASV Ellewick behielt im Derby beim FC Vreden mit 2:1 die Oberhand. Der SC Südlohn war ungefährdet beim 4:0 in Beerlage.