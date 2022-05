Eper Staffel holt DM-Vizetitel

LG Olympia Dortmund, LAV Stadtwerke Tübingen und LC Paderborn waren nur drei renommierte Namen, mit denen sich die Staffelläuferinnen des TV Westfalia Epe am Sonntag bei den Deutschen Meisterschaften der U 23 über 3 x 800 Meter auseinandersetzen mussten – und sich am Ende erfolgreich behaupteten.

Die erst 17-jährige Elissa Albers nahm als Erste die zwei Runden im Stadion des TSV Schlott Mainz in Angriff. „Elissa musste ich nicht besonders motivieren nach ihrer Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften“, berichtete Trainer Reinhard Wittland später. Am Mittwoch erst hatte Elissa Albers bei den NRW-Hindernismeisterschaften in Kamen als Zweite der U 18 in 7:37,49 Min. die Norm von 7:40 Min. für die Deutschen Meisterschaften der U 18 Mitte Juli in Ulm unterboten.