Im Spiel gegen Westfalia Gemen bescherte der FC Epe seinen Zuschauern einen freudigen Nachmittag. Dafür durften sich die Kicker am Ende zu Recht feiern lassen.

Fußball-Landesliga: FC zieht mit Heimsieg an Westfalia vorbei

Am 15. Spieltag traf der FC Epe auf den zuvor Viertplatzierten der Landesliga aus Gemen. Nach dem 4:1 (2:1)-Sieg zogen die Eperaner aber in der Tabelle an den Gästen vorbei.