FC Epe und VfB siegen erneut

Mehr davon! Solche Sonntage dürfte es aus Sicht des FC Epe und VfB Alstätte gerne noch häufiger geben. Was dann auch bedeuten würde: Beide Teams setzen ihre starken Serien fort. Denn während sich der VfB jetzt erst einmal richtig Luft verschafft hat, finden sich die Blauen aus den Bülten in der Spitzengruppe wieder.

Zwei Mannschaften haben in der Bezirksliga 11 ihren starken Lauf fortgesetzt. Denn der VfB Alstätte holte gegen die Adler aus Weseke schon seinen dritten Dreier in Serie. Und der FC Epe feierte in Ellewick sogar seinen vierten Sieg nacheinander und marschierte dadurch nun schon auf Platz drei in der Tabelle. Beim Gegner ASV liest sich das komplett anders.