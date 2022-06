FC Ottenstein muss in die B-Liga

Im Relegationsspiel gegen die TSG Dülmen II kassierte der FCO ein ganz frühes und ein ganz spätes Gegentor. Dazwischen spielte nur Ottenstein. Am Ende reichte ein guter Auftritt nicht.

Fußball: Abstiegs-Relegation in der Kreisliga A

Mit einer bitteren Niederlage ist die Saison für den FC Ottenstein am Donnerstagabend zu Ende gegangen. Und mit dem 0:2 im Relegationsspiel gegen die TSG Dülmen II auch die 35-jährige Zugehörigkeit zur Ahauser Kreisliga A. Der FC muss in der Spielzeit 2022/23 einen Neustart in der Kreisliga B wagen.