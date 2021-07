FCE im ersten Derby mit Heimrecht

Gronau

Der Spielplan ist da! In der Bezirksliga 11 stehen auch in der neuen Saison 2021/22 zahlreiche Derbys für die Teams aus dem Altkreis Ahaus an. Die ersten steigen gleich zum Auftakt am 29. August. Wie schon im vergangenen Jahr bleibt die Bezirksliga 11also eine Spielklasse voller Münsterland-Derbys. Wann wer auf wen trifft, ist nun endlich amtlich. Jetzt, da der Spielplan veröffentlicht wurde.

Von Nils Reschke und Sascha Keirat