Fortuna Gronaus Reserve liebt das Spektakel

Im Nachholspiel bei der TG Almsick setzte sich FC Vreden II knapp durch und vergrößerte den Vorsprung an der Tabellenspitze. Doch die Sportfreunde Graes mit zwei Spielen weniger liegen in Lauerstellung.

Mit einem 2:1-Sieg im Nachholspiel bei TG Almsick hat die Reserve des FC Vreden ihre Tabellenführung unterstrichen. Doch der Spitzenreiter der B-Liga liegt nicht nur nach Punkten in Führung, sondern auch in anderen Bereichen. Das zeigt sich bei einem genauen Blick in die Statistik der bislang absolvierten Begegnungen.