Fortuna richtet die Endspiele aus

Gronau

Nachdem es 2021 keine Endspiele im Kreispokal Ahaus/Coesfeld gegeben hat, dürfen sich die Fans nun wieder auf spannende Partien an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, freuen. Frauen und Männer spielen in diesem Jahr nacheinander an gleicher Stelle. Offen ist derzeit noch die Frage, wie viele Teams in den Westfalenpokal einziehen.

Von Sascha Keirat