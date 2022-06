Goldenes Abzeichen für Alina Sparwel

Alina Sparwel ist im Moment die erfolgreichste Springreiterin des RV Südlohn-Oeding. Die 19-jährige Springreiterin ist am Samstagabend in einer kleinen vereinsinternen Feier von ihrem langjährigen Trainer Klaus Reinacher mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet worden.

„Das Goldabzeichen wird nur einmal im Leben vergeben. Das ist die höchste Auszeichnung, die es im Reitsport gibt. Ich freue ich mich sehr darüber, dass ich sie schon mit 19 Jahren erhalten habe“, sagt die frisch gebackene Abiturientin nach der Ehrung. Für sie stehen in nächster Zeit beruflich einige Veränderungen an. „Ich beginne am 1. August in Vreden eine Maurerlehre“, so Sparwel weiter. Der Lehre soll sich ein Bauingenieur-Studium anschließen.