Haveloh und Hilgemann verlassen den VfB Alstätte

Eine Veränderung auf der Trainerbank steht beim VfB Alstätte an. Das aktuelle Trainerduo Dirk Haveloh/Niklas Hilgemann hat seinen Abschied angekündigt. Aus verschiedenen Gründen.

In ihrer zweiten gemeinsamen Saison zeichnen derzeit Dirk Haveloh und Spielertrainer Niklas Hilgemann für die Geschicke der Bezirksligamannschaft am Alstätter Bahnhof verantwortlich. Und das ist vorerst auch die letzte, denn im Sommer 2023 ist für das Duo Schluss. Darüber wurde am Dienstagabend die Mannschaft informiert.