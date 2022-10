Heißer Tanz in Schöppingen erwartet

Am Donnerstag steigt das Achtelfinale auf Kreisebene. Dabei steht unter anderem für die Bezirksliga-Konkurrenten aus Schöppingen und Heek das Derby an. Ein Spiel ist bereits abgesetzt worden.

Die letzten Acht werden gesucht. Größtenteils am Donnerstagabend steigen die Achtelfinals des Kreispokals Ahaus/Coesfeld. Unter anderem steht das Derby ASC Schöppingen gegen SV Heek auf dem Programm.

Die Konkurrenten haben sich erst vor vier Wochen unter Schöppinger Flutlicht in der Bezirksliga duelliert. Die Schöppinger glichen einen 1:3-Rückstand in der Schlussphase noch durch zwei Treffer von Nils Kröger auf 3:3 aus. Zuvor hatte der Heeker Spielertrainer Rainer Hackenfort bereits die Gelb-Rote Karte gesehen. Da sich beide Seiten schon in der Liga nichts schenkten, ist auch im Pokal ein heißer Tanz zu erwarten. Die Heeker haben mit dem SuS Stadtlohn schon einen Bezirksligisten aus dem Wettbewerb gekegelt und waren in Runde zwei spielfrei. Der ASC hat zwei Kantersiege gelandet: 11:0 gegen den TSV Ahaus und 6:0 gegen Union Wessum. Gespielt wird ab 19 Uhr beim ASC.

Vreden haushoher Favorit

​Zur gleichen Zeit beginnt auch die Partie der SpVgg Vreden, die als Oberligist haushoher Favorit im Gastspiel bei der A-Liga-Truppe der DJK Dülmen ist. Nachdem die Vredener aber in der vergangenen Runde beim Dülmener Ligakonkurrenten Adler Buldern erst im Elfmeterschießen weitergekommen sind (5:4), dürften sie diese Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Ebenfalls erst im Elfmeterschießen hat der kommende Gegner des SC Südlohn das Achtelfinale erreicht. Mit 6:4 gewann der SuS Olfen in Rödder. Die Südlohner haben sich vergleichsweise souverän beim FC Vreden behauptet (4:0). Im Duell mit dem A-Ligisten aus der Parallelstaffel hat der SC‘28 noch eine alte Rechnung offen: In der Aufstiegsrelegation 2015 unterlagen sie als Meister der A1 den Olfenern.

Abgesetzt wurde die Partie Vorwärts Epe gegen GW Nottuln, weil das Eper Ligaspiel in Alstätte am Donnerstag Vorrang hat.