Jan Bakenecker-Serné siegt zum Abschied

Jan Bakenecker-Serné (re.) gewann die letzte Abstimmung in dieser Saison und vereinte 34 Prozent aller Stimmen auf sich.

Hatte das Team nach den Niederlagen gegen FC Ottenstein (1:2) und erst recht dem 2:4 gegen Fortuna Gronau, wo die Blau-Weißen bis kurz vor Schluss noch geführt hatten, die Relegation schon vor Augen, folgte ein imposanter Schlussspurt. Mit drei Siegen in Serie gegen RW Nienborg (5:0), SF Ammeloe (5:1) und Meister ASC Schöppingen (3:0) katapultierte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Kottig noch auf Rang zehn. Ein vernünftiger Abschluss für den Coach, der sich in nächster Zeit erst einmal rar an der Seitenlinie macht und als Trainer aufhört.