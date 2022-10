Jeroen van der Veen legt eine Pause ein

Während Jeroen van der Veen derzeit bereits in seiner fünften Saison für den Klub von der Grenze als spielender Coach aktiv ist, steht ihm Guido Rave, ehemals Vierhaus, im zweiten Jahr gleichberechtigt zur Seite. Für den Niederländer ist im kommenden Sommer nach dann fünf Jahren in Oeding Schluss. „Ich habe dem Verein mitgeteilt, dass ich nächstes Jahr aufhöre mit Fußball und meine Trainerkarriere pausiere“, teilte van der Veen am Montag mit. Der 37-Jährige war 2018 vom FC Epe gekommen und hatte den Posten von Andre Stenert übernommen.

