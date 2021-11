Johannes Feldhaus beschert späten Punkt

Traf für den VfB in Coesfeld: Johannes Feldhaus.

Im Nachholspiel bei der SG Coesfeld holte der VfB Alstätte im vorgezogenen Spiel am Mittwochabend ein Punkt. „Das Unentschieden war vielleicht etwas glücklich, trotzdem sind wir stolz auf die Mannschaft, dass sie den Willen gezeigt hat, zurückzukommen und es auch geschafft hat“, kommentierte VfB-Trainer Dirk Haveloh.

Der Treffer zum 1:1-Endstand gelang den Gästen erst in der 83. Minute: Innenverteidiger Johannes Feldhaus kam nach einer Ecke des eingewechselten Chris Schmäing am langen Pfosten an den Ball und bugsierte ihn über die Linie.

Die besseren Chancen hatten auf ihrem heimischen Kunstrasen zuvor die Coesfelder gehabt. Nachdem sie im ersten Durchgang noch Chancen durch Mika Rotthäuser und Marc Lowak, der die Latte traf, das 1:0 ausgelassen hatten, gelang das Tor in der 69. Minute: Cedric Schürmann vollendete einen stark vorgetragenen Angriff.

Doch dieser Treffer reichte nicht, weil der VfB nicht aufgab und sich seinen 19. Saisonpunkt schnappte, mit dem er vorerst auf den achten Rang geklettert ist.