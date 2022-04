Kein zweites Wüllen-Spiel

Der VfB und der TuS standen sich erst am Donnerstag im direkten Bezirksliga-Duell gegenüber. Der Endstand ist bekannt. Wüllen drehte die Partie im Stadion am Bahnhof und siegte mit 4:2. Am Sonntag allerdings kam alles anders. Dieses Mal jubelten die Rot-Weißen gegen den VfL Ramsdorf, während Wüllen gegen den SV Gescher mit 1:2 den Kürzeren zog.

