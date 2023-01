Keine Baustelle mehr im Tor von Eintracht Ahaus

Und damit ist ein Problem gelöst.Denn seit einiger Zeit fällt Torwart Nico Schemmick aus. In den kommenden Tagen ist eine Knieoperation fällig. Eintracht-Coach Frank Wegener muss mit einem längeren Ausfall seines Schnappers rechnen, der in zwei Punktspielen in dieser Saison zum Einsatz kam. Doch nur mit Jonas Averesch im Tor möchte die Eintracht nicht in die Rückrunde, die am 5. Februar beginnt, starten.

