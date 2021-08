Klassenerhalt ist das Minimalziel des ewigen A-Ligisten

Wozu ist der FC Ottenstein in der neuen Spielzeit der Kreisliga A1 in der Lage? Zuletzt zierte das Team meist den Tabellenkeller. Dabei sehen die Trainer eigentlich mehr Potenzial – aber auch Baustellen.

Der ewige A-Ligist FC Ottenstein geht in diesem Sommer bereits in seine 35. (!) Saison am Stück in dieser Spielklasse. Auch wenn es zuletzt gegen den Abstieg ging, sei die Motivation für die Spielzeit 2021/22 enorm, wie Trainer Thomas Gerwing und Co Carsten Berthues versichern.